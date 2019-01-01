1000$ в неделю

Торговые сигналы от опытных трейдеров

 Используй их прямо сейчас 

1000$в неделю

Торговые сигналы от опытных трейдеров

 Используй их прямо сейчас 

Любое устройство

Наши сигналы можно использовать на всех телефонах и компьютерах

Удобное оповещение

Вы сами выбираете как будите получать сигналы

Без привязки

Торгуйте там, где захотите, без привязки к брокеру

Готовые инструкции

Понятные видео инструкции для новичков

Пример сделки +5 135$ за 2 дня!

Реальная сделка была закрыта совсем недавно

Получить сигналы

Любое устройство

Наши сигналы можно использовать на

 всех телефонах и компьютерах

Удобное оповещение

Вы сами выбираете как будите

 получать сигналы

Без привязки

Торгуйте там, где захотите, 

без привязки к брокеру

Готовые инструкции

Понятные видео инструкции

 для новичков

Пример сделки

 +5 135$ за 2 дня!

Реальная сделка была

 закрыта совсем недавно

Получить сигналы

Команда FinGroup

Команда наших трейдеров состоит из 4 человек, суммарный опыт которых более 30 лет. С 2014 года мы ведем аналитику валютного и фондового рынков для крупных компаний таких как Сбербанк, Альпари, Газпром...

В последние годы команда занимается частным трейдингом и ведет счета клиентов на суммы более миллиарда рублей. Мы уверенны в своих силах и не боимся брать на себя ответственность!

Мы генерируем множество форекс сигналов для наших инвесторов и поняли, что можем поделится ими с вами. Это не отразится на наших инвесторах, но даст возможность простым людям без крупных капиталов зарабатывать до 360% в месяц.

Сергей Зиновкий, Директор FinGroup.

Команда FinGroup

Команда наших трейдеров состоит из 4 человек, суммарный опыт которых более 30 лет. С 2014 года мы ведем аналитику валютного и фондового рынков для крупных компаний таких как Сбербанк, Альпари, Газпром...

В последние годы команда занимается частным трейдингом и ведет счета клиентов на суммы более миллиарда рублей. Мы уверенны в своих силах и не боимся брать на себя ответственность!

Мы генерируем множество форекс сигналов для наших инвесторов и поняли, что можем поделится ими с вами. Это не отразится на наших инвесторах, но даст возможность простым людям без крупных капиталов зарабатывать до 350% в месяц.

Сергей Зиновкий, Директор FinGroup.

Закрытые сделки

Закрытые сделки

Как это работает?

Получаете сигнал

К примеру AUDUSD в снижение, плечо х5, тейк профит 110, стоп лосс 100.

Используйте его

Делаете ставку на валютном рынке по готовым параметрам у любого брокера.

Получаете прибыль

Сделка закрывается автоматически по достижению заданной прибыли.

Выводите деньги

Выводите заработанные деньги со своего счета или продолжаете торговать ими.

Как это работает?

Получаете сигнал

К примеру AUDUSD в снижение, плечо х5, тейк профит 110, стоп лосс 100.

Используйте его

Делаете ставку на валютном рынке по готовым параметрам у любого брокера.

Получаете прибыль

Сделка закрывается автоматически по достижению заданной прибыли.

Выводите деньги

Выводите заработанные деньги со своего счета или продолжаете торговать ими.

Подписка на сигналы

В связи с карантином действует скидка 50% на все тарифы

1 месяц

1980

990

рублей

Потенциальный доход

3 600$

Инструкция

Торговля валютой

Торговля сырьем

Тех.поддержка

Для новичков

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2 месяца

2780

1390

рублей

Потенциальный доход

7 200$

Инструкция

Торговля валютой

Торговля сырьем

Тех.поддержка

Оптимальный выбор

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3 месяца

3980

1990

рублей

Потенциальный доход

10 800$

Инструкция

Торговля валютой

Торговля сырьем

Тех.поддержка

Самый выгодный

Заказать

Доходность 360% в месяц

Любой депозит, брокер и тип счета

Оповещение удобным способом

Подписка на сигналы

В связи с карантином действует скидка 50% на все тарифы

1 месяц

1980

990

рублей

Потенциальный доход

3 600$

Инструкция

Торговля валютой

Торговля сырьем

Тех.поддержка

Заказать

2 месяца

2780

1390

рублей

Потенциальный доход

7 200$

Инструкция

Торговля валютой

Торговля сырьем

Тех.поддержка

Заказать

3 месяца

3980

1990

рублей

Потенциальный доход

10 800$

Инструкция

Торговля валютой

Торговля сырьем

Тех.поддержка

Заказать

Потенциальный доход 360% в месяц

Любой депозит, брокер и счет

Оповещение удобным способом

Отзывы

Они уже зарабатывают на наших сигналах!

Ольга Федорова

Отличные сигналы, почти все идут в плюс. Через приложение работать одно удовольствие. Все понятно и легко - без лишних заморочек. Продолжаю работу.

Олег Василенко

Давно инвестирую в фондовый рынок, а с Форекс никогда не клеилось. Хотелось конкретные и точные сигналы, которые я нашел у FinGroup. 80% сделок идут в плюс!

Анатолий Канаев

Ранее был подписан только на бесплатные сигналы и сейчас понимаю почему так долго торговал в минус. За качество надо платить, в данном случае есть за что.

Отзывы

Они уже зарабатывают на наших сигналах!

Ольга Федорова

Отличные сигналы, почти все идут в плюс. Через приложение работать одно удовольствие. Все понятно и легко - без лишних заморочек. Продолжаю работу.

Олег Василенко

Давно инвестирую в фондовый рынок, а с Форекс никогда не клеилось. Хотелось конкретные и точные сигналы, которые я нашел у FinGroup. 80% сделок идут в плюс!

Анатолий Канаев

Ранее был подписан только на бесплатные сигналы и сейчас понимаю почему так долго торговал в минус. За качество надо платить, в данном случае есть за что.

Отличие наших сигналов

Наши сигналы

USDCAD в снижение, мультипликатор х50,

тейк профит 1.31130, стоп лосс 1.31678

Мы не пытаемся хвалить наши сигналы, но они имеют более простой и наглядный вид чем у других...

В данном случае используется скриншот с мобильного приложения, он так же применим к торговле на компьютере. На скриншоте мы видим не предположение, а ставку которую уже открыли. На графике видно положение ставки, ниже видны уровни открытия и закрытия (тейк профит и стоп лосс). Так же указана пара и текущее положение в рынке.

К сигналу прилагается точное описание и параметры. Плюс вы получаете подробную видео инструкцию с примерами.

Чужие сигналы

График в таких сигналах больше для красоты чем для информативности, на нем не видны открытые сделки, потому что их никто не открывал. В данном случае нам просто чертят стрелку на графике, которая тоже мало о чем говорит.

Описание сигнала еще более плачевное. В данном случае идет рассуждение и предположение что цена пойдет вниз, без какой-либо конкретики. Так же используются большие текста из фундаментального анализа, которые только путают новичков. Скажу более, даже для опытных трейдеров такие сигналы не очень-то понятны.

Живая торговля

Мы не будем принуждать вас к регистрации у нашего брокера и к минимальную депозиту. Вы сами решаете, как вам торговать, мы даем лишь рекомендации.

Получить сигналы

Отличие наших сигналов

Наши сигналы

USDCAD в снижение, мультипликатор х50, тейк профит 1.31130, стоп лосс 1.31678

Мы не пытаемся хвалить наши сигналы, но они имеют более простой и наглядный вид чем у других...

В данном случае используется скриншот с мобильного приложения, он так же применим к торговле на компьютере. На скриншоте мы видим не предположение, а ставку которую уже открыли. На графике видно положение ставки, ниже видны уровни открытия и закрытия (тейк профит и стоп лосс). Так же указана пара и текущее положение в рынке.

К сигналу прилагается точное описание и параметры. Плюс вы получаете подробную видео инструкцию с примерами.

Чужие сигналы

График в таких сигналах больше для красоты чем для информативности, на нем не видны открытые сделки, потому что их никто не открывал. В данном случае нам просто чертят стрелку на графике, которая тоже мало о чем говорит.

Описание сигнала еще более плачевное. В данном случае идет рассуждение и предположение что цена пойдет вниз, без какой-либо конкретики. Так же используются большие текста из фундаментального анализа, которые только путают новичков. Скажу более, даже для опытных трейдеров такие сигналы не очень-то понятны.

Живая торговля

Мы не будем принуждать вас к регистрации у нашего брокера и к минимальную депозиту. Вы сами решаете, как вам торговать, мы даем лишь рекомендации.

Получить сигналы

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Контакты: Fingroup2020@mail.ru

Адрес: Москва, Волгоградский проспект, д. 43

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