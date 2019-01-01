1000$ в неделю

Используй их прямо сейчас
Используй их прямо сейчас
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Пример сделки +5 135$ за 2 дня!
Реальная сделка была закрыта совсем недавно
Любое устройство
Наши сигналы можно использовать на
всех телефонах и компьютерах
Удобное оповещение
Вы сами выбираете как будите
получать сигналы
Без привязки
Торгуйте там, где захотите,
без привязки к брокеру
Готовые инструкции
Понятные видео инструкции
для новичков
Пример сделки
+5 135$ за 2 дня!
Реальная сделка была
закрыта совсем недавно
Команда наших трейдеров состоит из 4 человек, суммарный опыт которых более 30 лет. С 2014 года мы ведем аналитику валютного и фондового рынков для крупных компаний таких как Сбербанк, Альпари, Газпром...
В последние годы команда занимается частным трейдингом и ведет счета клиентов на суммы более миллиарда рублей. Мы уверенны в своих силах и не боимся брать на себя ответственность!
Мы генерируем множество форекс сигналов для наших инвесторов и поняли, что можем поделится ими с вами. Это не отразится на наших инвесторах, но даст возможность простым людям без крупных капиталов зарабатывать до 360% в месяц.
Сергей Зиновкий, Директор FinGroup.
Команда наших трейдеров состоит из 4 человек, суммарный опыт которых более 30 лет. С 2014 года мы ведем аналитику валютного и фондового рынков для крупных компаний таких как Сбербанк, Альпари, Газпром...
В последние годы команда занимается частным трейдингом и ведет счета клиентов на суммы более миллиарда рублей. Мы уверенны в своих силах и не боимся брать на себя ответственность!
Мы генерируем множество форекс сигналов для наших инвесторов и поняли, что можем поделится ими с вами. Это не отразится на наших инвесторах, но даст возможность простым людям без крупных капиталов зарабатывать до 350% в месяц.
Сергей Зиновкий, Директор FinGroup.
Закрытые сделки
Закрытые сделки
К примеру AUDUSD в снижение, плечо х5, тейк профит 110, стоп лосс 100.
Делаете ставку на валютном рынке по готовым параметрам у любого брокера.
Сделка закрывается автоматически по достижению заданной прибыли.
Выводите заработанные деньги со своего счета или продолжаете торговать ими.
К примеру AUDUSD в снижение, плечо х5, тейк профит 110, стоп лосс 100.
Делаете ставку на валютном рынке по готовым параметрам у любого брокера.
Сделка закрывается автоматически по достижению заданной прибыли.
Выводите заработанные деньги со своего счета или продолжаете торговать ими.
В связи с карантином действует скидка 50% на все тарифы
1980
990
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3 600$
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Торговля сырьем
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Оповещение удобным способом
В связи с карантином действует скидка 50% на все тарифы
1980
990
рублей
Потенциальный доход
3 600$
Инструкция
Торговля валютой
Торговля сырьем
Тех.поддержка
2780
1390
рублей
Потенциальный доход
7 200$
Инструкция
Торговля валютой
Торговля сырьем
Тех.поддержка
3980
1990
рублей
Потенциальный доход
10 800$
Инструкция
Торговля валютой
Торговля сырьем
Тех.поддержка
Потенциальный доход 360% в месяц
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Оповещение удобным способом
Они уже зарабатывают на наших сигналах!
Ольга Федорова
Отличные сигналы, почти все идут в плюс. Через приложение работать одно удовольствие. Все понятно и легко - без лишних заморочек. Продолжаю работу.
Олег Василенко
Давно инвестирую в фондовый рынок, а с Форекс никогда не клеилось. Хотелось конкретные и точные сигналы, которые я нашел у FinGroup. 80% сделок идут в плюс!
Анатолий Канаев
Ранее был подписан только на бесплатные сигналы и сейчас понимаю почему так долго торговал в минус. За качество надо платить, в данном случае есть за что.
Они уже зарабатывают на наших сигналах!
Ольга Федорова
Отличные сигналы, почти все идут в плюс. Через приложение работать одно удовольствие. Все понятно и легко - без лишних заморочек. Продолжаю работу.
Олег Василенко
Давно инвестирую в фондовый рынок, а с Форекс никогда не клеилось. Хотелось конкретные и точные сигналы, которые я нашел у FinGroup. 80% сделок идут в плюс!
Анатолий Канаев
Ранее был подписан только на бесплатные сигналы и сейчас понимаю почему так долго торговал в минус. За качество надо платить, в данном случае есть за что.
Отличие наших сигналов
Наши сигналы
USDCAD в снижение, мультипликатор х50,
тейк профит 1.31130, стоп лосс 1.31678
Мы не пытаемся хвалить наши сигналы, но они имеют более простой и наглядный вид чем у других...
В данном случае используется скриншот с мобильного приложения, он так же применим к торговле на компьютере. На скриншоте мы видим не предположение, а ставку которую уже открыли. На графике видно положение ставки, ниже видны уровни открытия и закрытия (тейк профит и стоп лосс). Так же указана пара и текущее положение в рынке.
К сигналу прилагается точное описание и параметры. Плюс вы получаете подробную видео инструкцию с примерами.
Чужие сигналы
График в таких сигналах больше для красоты чем для информативности, на нем не видны открытые сделки, потому что их никто не открывал. В данном случае нам просто чертят стрелку на графике, которая тоже мало о чем говорит.
Описание сигнала еще более плачевное. В данном случае идет рассуждение и предположение что цена пойдет вниз, без какой-либо конкретики. Так же используются большие текста из фундаментального анализа, которые только путают новичков. Скажу более, даже для опытных трейдеров такие сигналы не очень-то понятны.
Живая торговля
Мы не будем принуждать вас к регистрации у нашего брокера и к минимальную депозиту. Вы сами решаете, как вам торговать, мы даем лишь рекомендации.
Отличие наших сигналов
Наши сигналы
USDCAD в снижение, мультипликатор х50, тейк профит 1.31130, стоп лосс 1.31678
Мы не пытаемся хвалить наши сигналы, но они имеют более простой и наглядный вид чем у других...
В данном случае используется скриншот с мобильного приложения, он так же применим к торговле на компьютере. На скриншоте мы видим не предположение, а ставку которую уже открыли. На графике видно положение ставки, ниже видны уровни открытия и закрытия (тейк профит и стоп лосс). Так же указана пара и текущее положение в рынке.
К сигналу прилагается точное описание и параметры. Плюс вы получаете подробную видео инструкцию с примерами.
Чужие сигналы
График в таких сигналах больше для красоты чем для информативности, на нем не видны открытые сделки, потому что их никто не открывал. В данном случае нам просто чертят стрелку на графике, которая тоже мало о чем говорит.
Описание сигнала еще более плачевное. В данном случае идет рассуждение и предположение что цена пойдет вниз, без какой-либо конкретики. Так же используются большие текста из фундаментального анализа, которые только путают новичков. Скажу более, даже для опытных трейдеров такие сигналы не очень-то понятны.
Живая торговля
Мы не будем принуждать вас к регистрации у нашего брокера и к минимальную депозиту. Вы сами решаете, как вам торговать, мы даем лишь рекомендации.
© 2019 Все права защищены
Контакты: Fingroup2020@mail.ru
Адрес: Москва, Волгоградский проспект, д. 43
© 2019 Все права защищены
Контакты: admin@signal2020.com
Москва, Волгоградский проспект, д. 43