1000$ в неделю

Команда наших трейдеров состоит из 4 человек, суммарный опыт которых более 30 лет. С 2014 года мы ведем аналитику валютного и фондового рынков для крупных компаний таких как Сбербанк, Альпари, Газпром...

В последние годы команда занимается частным трейдингом и ведет счета клиентов на суммы более миллиарда рублей. Мы уверенны в своих силах и не боимся брать на себя ответственность!

Мы генерируем множество форекс сигналов для наших инвесторов и поняли, что можем поделится ими с вами. Это не отразится на наших инвесторах, но даст возможность простым людям без крупных капиталов зарабатывать до 360% в месяц.

Сергей Зиновкий, Директор FinGroup.